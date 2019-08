Tout savoir sur la mobilité en Australieet en Nouvelle-Zélande

Une vingtaine d’écoles australiennes et néo-zélandaises, ainsi que des organismes de conseils en séjours linguistiques et en études supérieures, seront présents, ce samedi, de 8 à 18 heures au Château royal, à Nouméa. Plusieurs programmes de mobilité seront présentés au public, comme les séjours linguistiques, l’immersion en lycée, les licences en un an, la poursuite d’étude en BTS, licence ou master, ainsi que les conditions requises pour un PVT (Visa vacances travail). Des programmes qui s’adressent aux étudiants, mais également aux jeunes adultes (un PVT en Australie peut, par exemple, se demander jusqu’à 35 ans).