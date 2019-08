« Elles ne sont plus seulement des reines de beauté »

Elles ont entre 18 et 23 ans, ont des silhouettes de mannequin et partagent toutes le même rêve. Alice, Tifaine, Ilona, Marion, Lisa, Pernelle, Tiffaine et Anaïs souhaitent succéder à Amandine Chabrier en tant que Miss Nouvelle-Calédonie. Plus d’un mètre soixante-dix, pas de tatouage ou alors discret, célibataire, sans enfant... Les huit jeunes femmes correspondent aux critères demandés pour être miss. « Cette année toutes les candidates ont été retenues. Les huit avaient le niveau demandé », confie Amandine Chabrier qui a auditionné elle-même les jeunes femmes. Le recrutement sur le territoire peut s’avérer difficile. En effet, peu de candidates se présentent. « Dans certaines cultures océaniennes, le port du maillot de bain est difficile et mal vu dans la famille. Il y a beaucoup de pudeur ici. L’autre souci qui empêche certaines femmes de se présenter ce sont les études, beaucoup vont en France ou à l’étranger ou n’ont pas le temps », explique Stella Le Van Hao, présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie. D’ici l’élection, le 31 août prochain, les candidates participent à divers événements mais sans empiéter sur leurs études ou leur travail.

Pas des barbies

Amandine Chabrier glisse un conseil aux huit jeunes femmes : « On sait que c’est une compétition et qu’il y a de la rivalité. Mais au-delà du concours il y a de belles rencontres à faire. Je dis toujours aux filles de s’aider, se rassurer, créer des liens. » Et Stella Le Van Hao complète en riant : « On ne veut pas qu’elles se crêpent le chignon. Il faut une compétition saine ». Elle met en avant les difficultés actuelles rencontrées par les candidates. « Aujourd’hui les jeunes femmes sont exposées sur les réseaux sociaux à des critiques gratuites, méchantes. » Elles racontent des « craquages », des pleurs parfois liés au stress à l’approche des élections. Les associations féministes à travers le monde accusent depuis quelques années « ces concours de beauté » de véhiculer une image de la femme-objet. Miss Nouvelle-Calédonie 2018 répond : « Nous ne sommes pas des Barbies. Les critères ont changé, les miss ne sont plus vues seulement comme des reines de beauté, on choisit aussi la femme réfléchie, avec des idées à défendre ». Elle-même s’est engagée activement contre le cancer du sein, une cause qui lui tenait à cœur. Elle prend aussi l’exemple de la Miss France actuelle, miss Tahiti. « Elle n’a pas sa langue dans la poche, elle est franche et directe. » La présidente du comité ajoute : « Il faut beaucoup de courage pour se présenter et s’exposer. Elles ont toutes une cause à défendre, une histoire ». Amandine Chabrier confie qu’il y aura probablement « beaucoup d’émotions » lorsqu’elle remettra son titre à la fin du mois lors d’une cérémonie riche en couleur, sous le thème du carnaval. Une page se tourne et une nouvelle aventure commence en octobre prochain. Elle prévoit un voyage en Australie avant de rejoindre la France pour effectuer des études de business international.

Savoir +

Les places sont actuellement en vente sur www.etickets.nc