Affaire d’Ouvéa : le matériel des touristes « confisqué » a été rendu

Une nouvelle avancée dans l’affaire d’Ouvéa. Un mois après la violente agression de touristes étrangers fortunés et de leurs accompagnateurs calédoniens en pleine mer, à Beautemps-Beaupré, par des habitants d’Iaai, la totalité des biens dérobés a été rendue à la gendarmerie, hier après-midi. Il s’agit de « neuf fusils de chasse sous-marine, deux gaffes, treize cannes à pêche, douze moulinets, huit bidons d'essence, des équipements et des accessoires de pêche divers, un appareil photo, du matériel électronique, ainsi que du matériel de sécurité et de pharmacie », selon le procureur de la République, Alexis Bouroz, qui a salué « les nombreux échanges entre les gendarmes, les autorités coutumières, le parquet et Me Cécile Moresco ». Contactée par la rédaction, l’avocate des mis en cause a indiqué que « c’était une première étape » qui permettra à « l’enquête de se poursuivre sereinement ». Qualifiant « ce dossier de sensible », Me Moresco a expliqué qu’il ne « fallait pas se précipiter » et « apporter une certaine sérénité à ce dossier ». Du côté des victimes, l’un des représentants, Me Martin Calmet a déclaré être « prudent » : « c’est la moindre des choses que le matériel soit rendu. C’était purement et simplement du vol. Et rien d’autre. Ces gens n’avaient aucune habilitation pour saisir du matériel ». Une « prudence » partagée par Me Barbara Brunard, autre avocate des victimes. « Il faut vérifier si le matériel restitué est en bon état compte tenu de la grande valeur du matériel de photo professionnel qui appartient à mon client et constitue son outil de travail », a déclaré le conseil. Par ailleurs, « une autre enquête est en cours s’agissant des plaintes déposées du chef d’infractions à la pêche », a conclu le procureur de la République.