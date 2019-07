Agression à Carsud : jugé ce matin, le tireur présumé encourt sept ans

FAITS DIVERS. Fera-t-il le choix d’être jugé aujourd’hui ou demandera-t-il un délai pour préparer sa défense ? Interpellé hier au petit matin par l’unité d’intervention du GIGN et placé en garde à vue aussitôt par les gendarmes de la compagnie de Nouméa, l’agresseur présumé d’Alexandra Talea, conductrice de Carsud, sera présenté au tribunal correctionnel de Nouméa, ce matin, dans le cadre d’une procédure judiciaire rapide dite de comparution immédiate. Âgé de 34 ans et inconnu de la justice, il aura l’occasion d’expliquer à la juridiction les motivations d’un passage à l’acte si violent, vendredi soir à Katiramona (Dumbéa), et qui a poussé les chauffeurs Carsud à faire valoir leur droit de retrait.

Deux coups de feu

Selon le témoignage d’Alexandra Talea et des deux passagers qu’elle transportait au moment des faits, le trentenaire aurait reproché à la conductrice des retards quotidiens répétitifs avant de « sortir une arme de chasse de son blouson pour la menacer », a communiqué le procureur de la République, Alexis Bouroz. « Descendant du bus, le mis en cause a tiré un coup de feu en l’air. La conductrice a refermé aussitôt la porte avant de démarrer. Un second coup de feu a été entendu, vraisemblablement tiré lui aussi en l’air », sans faire de blessé, a complété le représentant du parquet. La perquisition chez le tireur présumé a permis de saisir un fusil Ruger American calibre 22-260. Poursuivi pour menaces de crime sur personne chargée d’une mission de service public et violences volontaires, il encourt sept ans d’emprisonnement.

Savoir +

