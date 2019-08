Agression d’une dame âgée à Rivière-Salée : « Je n’ai pas compris ce qu’il voulait… »

Depuis 27 ans qu’elle est installée dans son duplex de la Sic, à Rivière-Salée, Pélagie « mais tout le monde m’appelle Thérèse », 85 ans, a ses petites habitudes : elle gare sa voiture devant chez elle la journée et la stationne le soir sur le parking situé à même pas dix mètres de là.

Au moment d’accomplir son petit rituel, samedi dernier, Thérèse a « vu ce gamin » qu’elle n’avait « jamais repéré auparavant » en sortant de chez elle. Cette employée de banque à la retraite explique en effet qu’elle « ne sort pas trop, ne connaît pas trop trop les voisins ». Thérèse remarque juste le visage « du gosse, à la peau claire » et sa « grosse touffe » mais n’y prête pas plus attention que cela lorsqu’elle va garer sa voiture. En revenant, quand elle franchit l’entrée de sa maison, elle a juste le temps d’apercevoir « des jambes qui montent l’escalier ». « J’ai dit à la personne de sortir, mais elle est montée dans la chambre et s’est cachée sous le lit. »

Thérèse explique ensuite ne pas avoir compris ce qui lui est arrivé. « Il m’a chopée, jetée par terre. Ça m’a fait mal aux côtes et à la tête et puis il s’est enfui. » En le suivant des yeux dans la rue, Thérèse a juste vu qu’il s’était « débarrassé de son tricot noir en le chiffonnant dans sa main ». Elle s’est ensuite rendue chez son médecin traitant. Elle s’en tire avec une ITT de dix jours.

« Besoin d’argent »

Les policiers du bureau de Rivière-Salée ont rapidement vent de l’affaire. Une enquête de voisinage permet d’identifier l’auteur présumé des faits : ce n’est autre qu’un jeune de 16 ans, qui réside à deux maisons de celle de la victime…

Quatre jours après son agression, Thérèse a conservé toute sa vivacité d’esprit. Ce petit bout de femme, qui ne fait pas vraiment son âge, cherche des explications. Elle s’est rendu compte, après-coup, que le voleur était reparti avec deux téléphones portables. « Il y en a un qui ne marche plus, sauf la lumière. Je m’en sers pour ça ». Mais surtout, avec une simplicité presque désarmante, elle assure ne pas comprendre ce que le jeune cherchait. « Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je lui ai parlé, je lui ai demandé ce qu’il voulait et puis j’ai dû me défendre. »

Au cours de sa garde à vue, le mineur a indiqué aux policiers qu’il était « à la recherche d’argent » et qu’il avait frappé l’octogénaire « parce qu’elle s’était positionnée devant la porte d’entrée », raison pour laquelle il avait « paniqué ».

Hier, il a été présenté au juge des enfants pour « vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours ». Le parquet a requis le placement en détention provisoire du mineur en attendant son procès, qui doit se tenir au début du mois de septembre.

Thérèse, de son côté, assure qu’elle va continuer à mener sa petite vie avec ses petites habitudes. Elle est arrivée dans le quartier en 1992, lorsque les logements étaient flambant neufs et compte bien y rester. « Je suis de Gomen, mais ça fait tellement longtemps que je suis à Nouméa. Là-haut, je ne connais plus personne, alors… » Avant samedi dernier, elle assure qu’elle n’avait jamais vécu une telle mésaventure dans le quartier.