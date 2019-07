Hier, peu après 13 h 30, un requin bouledogue a été repéré par des sapeurs-pompiers et des baigneurs entre la baie des Citrons et l’anse-vata. Les secours et la police municipale ont évacué, par précaution, les plages pour éviter tout incident. Dans l’après-midi, après plusieurs repérages, les plages ont été rouvertes à la baignade.