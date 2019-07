Cadavre de Ko We Kara : l’accident privilégié

FAITS DIVERS. Pas d’enquête criminelle et une piste accidentelle privilégiée. Après la découverte par un riverain, samedi matin, du corps sans vie d’un homme d’une quarantaine d’années entre les échangeurs de Ducos et de Ko We Kara, la police nationale, en charge de l’enquête, privilégierait la thèse de la noyade, excluant donc tout caractère criminel.

Après avoir identifié le cadavre, les enquêteurs ont établi que l’homme était alcoolisé et avait consommé du cannabis, la veille au soir. Selon des personnes qui ont été entendues, le quadragénaire serait tombé au sol en longeant le canal sous le regard d’amis qui se seraient moqués de lui. Vexée, la victime aurait décidé de se jeter volontairement à l’eau pour rejoindre la rive opposée. L’homme aurait alors été emporté par le courant et serait mort noyé, avant d’être retrouvé le lendemain un peu plus loin. Une autopsie doit avoir lieu prochainement pour en apprendre davantage sur les causes de la mort de cet homme et permettre aux policiers de conclure ou non à un accident.