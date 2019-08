Cagnottes pour aider le petit Anthony : la mère accuse une association d’escroquerie

C’est une plainte pour « comprendre » : « On ne sait pas qui sont les gens derrière l’association et ce qu’ils font de l’argent ». L’avocat de la maman d’Anthony, ce jeune garçon de 10 ans attaqué le 25 mai dernier par un requin-bouledogue alors qu’il se baignait avec sa sœur dans la marina de port du Sud, baie de l’Orphelinat (lire par ailleurs), a indiqué avoir déposé une plainte au parquet de Nouméa pour des faits supposés d’escroquerie et d’abus de confiance contre l’association « Anthony » et « les membres en charge de son administration ».

Au lendemain de cette attaque qui avait soulevé une vague d’émotion, un élan de solidarité s’était créé autour de la famille de la victime, celle-ci se mobilisant pour réunir des fonds pour aider à son rétablissement en déposant des cagnottes dans des commerces et sur le site internet Leetchi. Des centaines de généreux donateurs de Calédonie et d’ailleurs s’étaient alors mobilisées pour aider financièrement la jeune victime.

Or, selon la maman d’Anthony et Me Bonomo, « des corbeilles avec la photo d’Anthony ont été placées dans des commerces pour récolter de l’argent et nous ne savons pas aujourd’hui ce qui est advenu des sommes versées ».

Aucun lien avec la mère

« L’association a été créée sans l’accord du père et de la mère et tente de collecter de l’argent sans que la destination réelle des fonds récupérés soit connue », dénonce l’avocat qui appelle de ses vœux à l’ouverture d’« une enquête pour que cessent ces cagnottes frauduleuses, qu’on interroge la présidente de l’association qui n’a aucun lien avec la mère ». Évoquant « un détournement d’argent », Me Bonomo indique que « cela attriste la mère que l’image de son fils soit ainsi utilisée pour escroquer les gens ». Contactée par les Nouvelles calédoniennes, la présidente de l’association « Anthony » assure « ne rien avoir à se reprocher ». Selon ses statuts, déposés au haut-commissariat fin juin, l’association a pour but de « protéger les intérêts d’Anthony » via l’« aide financière pour l’achat d’équipement médical », les « aides diverses pour l’amélioration du quotidien de l’enfant » et d’« aider toute personne victime d’accident similaire ». « Nous n’avons pas récupéré ni géré un seul centime », affirme le trésorier.

Le père soutient l’association

De son côté, le père d’Anthony soutient pleinement la démarche de l’association « Anthony ». « Je trouve normal que si de grosses sommes d’argent doivent être manipulées pour aider mon enfant, cela soit par une association officielle », dit-il, se dé-solidarisant par ailleurs de la plainte de son ex-compagne. Pour le trésorier de l’association, « tout ça n’est qu’une histoire d’argent et on en oublie de parler d’Anthony. C’est triste pour lui. Nous avons proposé de bon cœur d’être solidaires. C’est leur droit de porter plainte mais nous ne comprenons pas du tout pourquoi ».

Sollicité, le parquet de Nouméa n’était pas en mesure d’indiquer si des suites judiciaires avaient été données à la plainte. Celle-ci doit être jugée recevable par le procureur de la République avant d’envisager des poursuites.

