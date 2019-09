Il y a deux ans, Yvan Douépéré, Karen Pahoa et son fiancé, Falaviano Paauvale, décédaient dans une collision de taxiboats, entre l’Anse- Vata et l’île aux Canards. L’enquête est bouclée et conclut à un certain nombre de manquements. Conséquence, un pilote et l’exploitant de l’îlot seront jugés en correctionnelle. La fin d’un long parcours pour les victimes et leurs familles.