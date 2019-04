MÉTÉO. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Caillou dimanche, obligeant Météo NC à placer une bonne partie du territoire en alerte orange. Cet épisode pluvieux a fait déborder de nombreuses rivières et des creeks, notamment dans le Grand Nouméa, piégeant certains automobilistes. Sur les îles, les cumuls ont atteint jusqu’à 300 millimètres à Ouéva et à Lifou en 24 heures. Aujourd’hui, des « paquets nuageux circulent encore des Loyauté à la côte Est, et jusqu'à l'extrême Sud », indique Météo NC.