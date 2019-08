Des voleurs présumés repérés à cause de leur butin trop lourd

Soupçonné d’avoir commis un cambriolage d’une habitation du 6e Km, à Nouméa, un jeune homme a été interpellé hier et placé en garde à vue au commissariat central de Nouméa, tandis que son complice est toujours en fuite et recherché. C’est la brigade anticriminalité de la police nationale qui a repéré ces deux cambrioleurs présumés… parce qu’ils portaient des sacs remplis d’affaires volées bien trop lourds pour eux. À la vue des gardiens de la paix qui ont été intrigués par leur comportement, les deux jeunes hommes ont pris la fuite. L’un d’entre eux a été auditionné et a reconnu sa participation au cambriolage. Plus d’une dizaine de bouteilles d’alcool fort avaient, entre autres, été dérobées dans cette habitation.