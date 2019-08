L’autopsie écarte le lien entre l’usage du taser et le décès du trentenaire

« Les médecins légistes n’ont pas établi de relation directe entre l’usage du pistolet à impulsion électrique (taser) et le décès de l’homme de 38 ans », à Ouvéa, jeudi dernier. C'est en substance ce que dit le communiqué de presse diffusé hier après-midi par le procureur de la République. Alexis Bouroz indique en effet qu’une autopsie a été pratiquée ce lundi sur le corps de la victime : elle a établi que les causes de la mort étaient d’ordre médical. « Les experts ont relevé deux facteurs concomitants, à savoir l’existence d’une pathologie cardiaque avérée préexistante et la survenance d’une asphyxie sous le propre poids en position couchée d’une personne à la forte corpulence », précise Alexis Bouroz.