Le cambriolage du lycée de Koumac élucidé

Suspectées d’avoir commis un cambriolage dans le lycée professionnel de Koumac, le 17 juillet, quatre personnes, âgées de 16 à 23 ans et originaires de Koumac et de Poum, ont été identifiées, arrêtées et seront bientôt jugées. Du matériel électroportatif avait été dérobé et a été découvert lors des perquisitions chez les voleurs présumés, a indiqué, hier, la gendarmerie. Avant qu’il ne soit restitué la semaine dernière à la direction de l’établissement. Ce 17 juillet, vers 20 h 30, la gendarmerie avait été prise pour cible par « une bande troublant la tranquillité publique aux abords de l’internat », ont ajouté les autorités. Au cours de l’intervention pour ramener le calme, une patrouille du détachement de gendarmes mobiles de Koumac avait été victime de jets de projectiles et l’un d’entre eux avait souffert de légères blessures. Cinq autres jeunes hommes de 17 à 23 ans de Koumac et de Hienghène ont également été arrêtés. Ils comparaîtront bientôt devant le tribunal pour enfants et celui de Koné en fonction de leur âge.