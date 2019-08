Le chauffeur de Carsud témoigne : « Les coups étaient en rafale, c’était pour me faire mal »

Les chauffeurs de Carsud vivent les incivilités au quotidien, ils travaillent désormais avec la peur au ventre d’être agressés. Après un nouvel épisode de violence, hier matin, ils ont annoncé leur décision d’exercer leur droit de retrait jusqu’à dimanche compris pour « alerter l’opinion publique » et « envoyer un signal d’urgence », insiste Clément Simutoga, directeur des transports. Une dizaine de jours après l’agression au fusil d’Alexandra Talia, Florent*, conducteur sur la ligne E (de Yahoué au Médipôle) a violemment été frappé par un jeune homme, alors qu’il était au volant de son bus. « Ce qu’a vécu Alexandra était bien plus grave. Je préfère en passer par là que par ce qu’elle a subi, témoigne pudiquement ce quadragénaire. Ça reste inacceptable quand même… ».

Frappé avec une enceinte

Le passager « mélanésien, de 1,65 mètre environ, aux cheveux courts bouclés et vêtus de vêtements sombres », selon la description fournie par la gendarmerie, « écoutait de la musique. Le son était très fort. Je lui ai demandé d’arrêter. Cela gênait la clientèle. Il m’a insulté. J’ai appelé la régulation pour que le service de sécurité intervienne, puis j’ai arrêté le bus », raconte Florent. À l’arrêt du centre urbain de Dumbéa, à Kenu-In, le perturbateur est alors sorti par la porte de derrière puis s’est aussitôt rué sur le conducteur, lui assénant plusieurs coups au visage avec une enceinte. « Les coups étaient en rafale, c’était pour faire mal. J’ai levé les bras pour me protéger mais j’ai ramassé. Cela a duré une vingtaine ou une trentaine de secondes », raconte Florent qui « a fait du sport de combat par le passé et a l’habitude de prendre des coups ». Résultat, un passage aux urgences et six points de suture à l’arcade sourcilière et au cuir chevelu. Une fois rentré chez lui, entouré de sa famille, il dit « aller mieux ». « Je me sens capable de reprendre le boulot lundi. Enfin, on verra… » S’il soutient le droit de retrait des chauffeurs « parce que ça suffit », il répète être « embêté pour la population et la clientèle respectueuse qui est pénalisée ». Après avoir pris la fuite, l’agresseur présumé, âgé de 18 ans, a été interpellé hier soir à son domicile par la gendarmerie et placé en garde à vue. Son audition peut durer jusqu’à 48 heures.

* Le prénom a été modifié.