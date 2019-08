Le passage à tabac de deux ados était filmé

Le placement en garde à vue d’un jeune de 13 ans est chose rare et si le procureur de la République en a décidé ainsi, c’est bien pour marquer les esprits. Lundi après-midi, quatre mineurs ont participé à un passage à tabac totalement gratuit de deux garçons du même âge au skatepark de Sainte-Marie, à Nouméa. Aux policiers, ces deux adolescents ont raconté qu’environ dix jeunes qu’ils ne connaissaient absolument pas se sont mis à les insulter alors qu’ils s’amusaient au skatepark. Ce n’était qu’un début.

LE VISAGE EN SANG

N’y prêtant pas attention et ne voulant pas envenimer la situation, les victimes auraient décidé de s’éloigner avant d’être rejointes par une partie du groupe qui leur a demandé de se battre. Refus catégorique des intéressés. C’est alors qu’au moins trois jeunes gens se sont défoulés sur eux. Ils ont été projetés en arrière et ont reçu de nombreux coups de poing et de pied alors qu’ils se trouvaient au sol, sans défense. Les deux jeunes garçons ont été particulièrement choqués par cette scène de violence et l’un d’entre eux a été conduit au Médipôle, le visage en sang (quatre jours d’ITT).

Un passage à tabac sans raison apparente. Ou peut-être une : l’agression a été filmée avec un téléphone portable par un des ados sans que la vidéo soit postée sur internet. On appelle ça du « happy slapping » (lire ci-contre) et c’est formellement interdit par le code pénal. Car celui qui filme une agression se rend complice des violences qu’il enregistre et risque la même peine. Les trois agresseurs et le quatrième mineur qui a filmé la scène ont été arrêtés au fil de la journée et placés en garde à vue, prouvant ainsi toute la détermination du parquet de Nouméa à se montrer sévère envers les personnes tentées de se livrer au « happy slapping ». Hier après-midi, après vingt-quatre heures d’audition, ils sont ressortis libres du commissariat avec une convocation en poche devant le tribunal correctionnel en septembre prochain.

REPÈRES

« Happy slapping »

Le « happy slapping » (littéralement joyeuses baffes) ou « vidéo lynchage » est le fait de filmer l’agression d’une personne avec son portable dans le but de diffuser la vidéo sur internet. Depuis 2007, le « happy slapping » est une infraction et a fait son entrée dans le code pénal. La loi indique que ceux qui enregistrent les atteintes sont complices des violences et s’exposent aux mêmes peines que s’il se rendait coupable de ces actes de violences. Et s’exposent aussi à cinq ans de prison s’ils diffusent les images.

La garde à vue

À partir de 13 ans, un mineur peut être placé en garde à vue. De 10 à 12 ans, c’est interdit. Il peut tout de même être interrogé. On dit alors qu’il est retenu par les forces de l’ordre.