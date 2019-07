Les millions disparus de l’APE de Jules-Garnier

Au lycée Jules-Garnier, tout le monde est à peu près au courant mais rares sont ceux qui veulent parler. Derrière la façade de cet établissement calme de plus de 1 800 élèves, l’association de parents d’élèves (APE) vit d’importantes turbulences. Son ancien président accuse un membre du bureau de l’APE de « malversations financières ». Jean-Paul Boyer, qui mène la fronde, a déposé une plainte en ce sens à la brigade financière de la police nationale qui mène l’enquête.

« Une dizaine de virements sur son compte personnel »

D’après ce parent d’élève, ce membre de l’association, dont l’objectif est de défendre les intérêts des enfants et des parents via le financement, notamment de projets scolaires, aurait réalisé « plus d’une dizaine de virements bancaires sur son compte personnel » pour un total de « presque 2 millions de francs », « en l’absence de toute transparence ». « Il y a aussi eu des détournements d’espèces mais il est quasi-impossible de savoir exactement combien », poursuit Jean-Paul Boyer qui se dit « écœuré » par cette situation dont « les principales victimes sont les élèves ». « Ces détournements sont autant d’argent qui manque à l’association qui a vocation à financer davantage de projets car il y a de moins en moins d’argent public », témoigne-t-il. Contactée, la personne incriminée n’a pas répondu à nos sollicitations.

Sur le terrain judiciaire, une enquête de la police nationale a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces accusations graves qui peuvent conduire devant un tribunal correctionnel. « C’est au pouvoir judiciaire d’instruire pour connaître la réalité et établir s’il y a eu des malversations », indique le vice-recteur, Érick Roser, évoquant « des dissensions internes à l’APE » et « un sujet compliqué ».

Une action devant le lycée

Décrivant de son côté « une crise interne » à l’association, Michel Lehoullier, proviseur de l’établissement installé à Nouville, dit « avoir confiance en la justice. Cette affaire ne porte pas atteinte au lycée Jules-Garnier qui n’a rien à voir dans tout ça. Cela donnera une mauvaise image soit de ce membre de l’APE, s’il est un jour reconnu coupable, soit des accusateurs, si tout ce qu’ils ont raconté se révèle être faux ». Jean-Paul Boyer va même plus loin et l’assume, « on a dernièrement appris qu’il y aurait plus de deux millions détournés. Il faut vite arrêter l’hémorragie ». Les turbulences ne s’arrêtent pas là. Jean-Paul Boyer, élu président de l’APE Jules-Garnier en février 2018, n’en démord pas, « j’ai été démis de mes fonctions en décembre dernier sans avoir été convoqué et sans que les statuts de l’association soient respectés. ». Dénonçant une procédure « d’élection du bureau de l’APE illégale », une assemblée générale extraordinaire est réclamée « pour que les parents d’élèves puissent émettre un avis sur la gestion de l’actuel bureau de l’APE et que la transparence soit faite sur les comptes ».

Le vice-rectorat et le proviseur ont été appelés à résoudre le conflit. « Je n’ai pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale. Je ne gère pas, je ne contrôle pas l’association », répond Érick Roser. Même réponse du côté de Michel Lehoullier qui rappelle ne pas avoir « la légitimité de s’immiscer dans les affaires de l’APE », ajoutant que « la direction de l’établissement continue de travailler » avec l’association. Jean-Paul Boyer et d’autres parents d’élèves, soutenus par l’UGPE, ont promis « une action » devant Jules-Garnier, mardi, pour « faire bouger les choses ».