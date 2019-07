Six interpellations après le pillage d’un restaurant

Couteau de boucher

En effet, aussitôt prévenue qu’un casse venait d’être commis, la brigade anticriminalité de la police nationale s’est rendue sur les lieux et a appréhendé six jeunes hommes les bras et les sacs à dos chargés d’alcool. L’un des voleurs présumés, très défavorablement connu des services de police, a même été retrouvé porteur d’un couteau de boucher. Tout le groupe a été placé en garde à vue au commissariat central pour être entendu sur ces faits. La réponse pénale n’était pas encore connue, hier, à l’heure où nous écrivions ces lignes.