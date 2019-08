Un baleineau retrouvé mort à Tiga

Faits divers. Une jeune baleine de 4,20 m a été retrouvée morte, jeudi en début d’après-midi, près d’une plage de Tiga. Repérée par des habitants, elle a été sortie de l’eau et tirée sur le sable par des garçons de la tribu. Selon des témoins, ce serait la première fois qu’un cétacé s’échoue à Tiga. D’où la curiosité des habitants.

« Je revenais de Nouméa et je suis allée voir tout de suite », raconte Mme Ukeiwe. Jacques Wabete s’est, lui aussi, rendu sur place. « Le baleineau avait des marques sur le corps, comme s’il s’était débattu sur un récif. »

pas d’attaque de requin

Une cause des blessures validée par Antoine Barnaud, vétérinaire à la province des îles Loyauté, qui s’est rendu hier à Tiga pour examiner le corps du baleineau. Selon lui, beaucoup de raisons naturelles ont pu séparer le petit de sa mère. Il est, par exemple, possible qu’il ait été abandonné car trop faible.

Une chose est certaine, cependant, pour Antoine Barnaud : le cétacé n’a subi aucune attaque de requin. « Le scénario le plus probable c’est qu’il soit mort au large avant de dériver jusqu’à la plage. J’ai pu faire des prélèvements et des photographies. Je vais maintenant me rapprocher des spécialistes, comme Opération cétacés, pour essayer de déterminer la cause précise de sa mort. » Le baleineau a été dépecé, hier, avant d’être brûlé.