Un catamaran en difficulté sur la côte Oubliée tiré d’affaire

Les trois membres d’équipage ont tout essayé mais il leur était impossible de s’en sortir. Dans la nuit de lundi à mardi, un catamaran de douze mètres battant pavillon hollandais, en provenance du Vanuatu, s’est retrouvé en très mauvaise posture après avoir percuté une marque de balisage - placées en mer ou à terre, ces balises indiquent aux navires, entre autres, les dangers à éviter - en passe de Ngoé, sur la côte Oubliée. Le navire est coincé, impossible de le dégager. Au vu de la situation périlleuse, le skipper francophone et de nationalité slovène a alors déclenché sa balise de détresse satellitaire Sarsat, qui envoie un signal avec sa position géographique à destination des services de secours via un réseau international, et émet un message de détresse par VHF au MRCC de Nouméa qui prend alors les devants.

Équipage sain et sauf

Le centre opérationnel chargé du traitement des alertes des balises satellites dans le Pacifique Sud-Ouest et basé à Canberra, en Australie, est sollicité. Dans le même temps, le MRCC de Guam (petite île appartenant aux États-Unis proche des Philippines) transmet aux autorités calédoniennes des renseignements d’identification du bateau et du skipper. « Ils nous ont apporté un certain nombre d’éléments qui nous ont permis de le contacter », révèle Sébastien Royer, directeur du MRCC de Nouméa. La station SNSM de Thio est alors engagée. Arrivant sur zone à 8 h 30, les sauveteurs bénévoles ont réussi à « désengager » le catamaran. L’équipage est sain et sauf. Le bateau, qui a ensuite repris la route vers Nouméa « sans trop de dommages », devra subir quelques réparations une fois la capitale accostée. Une opération à succès qui « illustre la fiabilité et l’efficacité des systèmes de communication et d’alerte que sont les balises satellitaires et la VHF marine, affirme Sébastien Royer. Elle a aussi montré la capacité de l’État et du gouvernement calédonien à mettre en œuvre des opérations complexes, qui reposent sur le professionnalisme de la SNSM et sur la coopération entre centres opérationnels étrangers. »