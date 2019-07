Un collégien meurt écrasé par un bus à Boulari

Hagards, le regard tourné vers la bâche bleue tendue par les gendarmes et les pompiers, cachant le corps du petit Rominson Ausu devant l’entrée du collège de Boulari, certains parents d’élèves n’ont pas eu la force de tourner les talons et de s’en aller. À quelques mètres d’eux, les cris de désespoir de la famille de l’adolescent de 13 ans, mort écrasé par un bus scolaire, hier matin, ont plongé Boulari dans la consternation. « Quand un enfant décède, c’est la pire des choses… En plus, à proximité d’un établissement scolaire où l’on peut légitimement penser que les enfants sont en sécurité, c’est atroce », a réagi le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux. L’onde de choc a rapidement parcouru l’établissement scolaire et bien aud-elà. L’accident s’est déroulé juste avant l’entrée en classes, sous les yeux de dizaines de collégiens qui ont assisté impuissants à la scène. Pris au piège sous le véhicule, Rominson Ausu est mort sur le coup. « Toutes nos pensées vont à la famille de la victime touchée par ce drame. Mes premiers mots vont aussi aux proches et aux enfants qui connaissaient ce jeune garçon », a déclaré Erick Roser, le vicerecteur.

DES TÉMOINS À INTERROGER

Le bus venait de déposer des enfants quand il a percuté le collégien.

Il était 7 heures du matin lorsqu’un bus scolaire d’une cinquantaine de places, conduit par un homme âgé de 78 ans, s’est arrêté devant les grilles du collège, laissant descendre plusieurs enfants. Rominson Ausu, lui, était en train de jouer avec des copains et un ballon. Selon plusieurs témoins, la balle leur aurait échappé, roulant sur la chaussée, juste à côté d’un passage piétons.

Le conducteur n’était pas sous l’emprise de l’alcool.

L’adolescent, en classe de 4e, aurait alors traversé pour récupérer le ballon avant d’être percuté puis écrasé par le bus qui venait de redémarrer. Le véhicule aurait ensuite continué sa route jusqu’au lycée du Mont-Dore avant de revenir devant le collège de Boulari, comprenant le drame qui venait d’arriver. Les circonstances de l’accident qui a coûté la vie à Rominson Ausu « restent encore à déterminer » par les enquêteurs de la brigade de Pont-des-Francais et de la brigade motorisée (BMO), a indiqué le chef d’escadron César Lizurey. « Le conducteur n’était pas sous l’emprise de l’alcool mais il reste encore à vérifier s’il roulait en téléphonant et à quelle vitesse il circulait. Ce sont des éléments que nous n’avons pas encore et que l’enquête devra déterminer », a poursuivi le commandant de compagnie de gendarmerie de Nouméa. Placé en garde à vue pour homicide involontaire, le chauffeur de bus, titulaire du permis de conduire, a été interrogé une partie de la journée d’hier. Ses auditions devront être recoupées avec les éléments et les indices recueillis par les techniciens en identification criminelle (TIC) sur les lieux du drame, mais aussi avec les nombreux témoignages de collégiens. D’autres adolescents sont encore à interroger et la gendarmerie appelle ceux-ci, « témoins directs ou indirects », à « se rendre à la brigade du Pont-des-Français » le plus rapidement possible où ils seront entendus en priorité.

APPRÉCIÉ, GENTIL

Pour aider les collégiens et la communauté enseignante à surmonter ce drame, le vice-rectorat a aussitôt déclenché un plan de crise via la mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien psychologique (lire ci-dessous). « Rominson était un garçon particulièrement apprécié, gentil, plein de lumière », décrit Eddie Lecourieux qui connaît bien son papa, Paul Ausu, conseiller municipal au Mont-Dore. Tout comme la professeure principale de la victime.

Hier après-midi, le collège a fermé ses portes après une journée de pleurs et d’échanges. La disparition de Rominson Ausu marquera pour longtemps les esprits des collégiens de Boulari.

Faire en sorte que tous les enfants soient accompagnés

Aussitôt après avoir appris qu’un accident mortel s’était produit devant le collège de Boulari, les équipes du vice-rectorat ont déclenché un plan de crise et mis en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique au sein de l’établissement scolaire. Dans un premier temps, les élèves ont été écartés des lieux de l’accident pour qu’ils ne puissent pas assister à l’intervention des secouristes et aux investigations des gendarmes. Ensuite, il fallait « faire en sorte que tous les enfants soient accompagnés et puissent être écoutés », a expliqué le vice-recteur, Erick Roser. Au moins sept professionnels - quatre de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) et trois du vice-rectorat - ont été dépêchés sur place, à l’écoute des adolescents. « L’objectif était que tous les élèves soient pris en charge par un adulte et de mettre en place un espace d’écoute avec des professionnels pour leur permettre de parler, de ne pas se renfermer sur eux-mêmes et de prendre une distance nécessaire ». Piloté par le docteur psychiatre Jean-Yves Charlot, le groupe de professionnels a pu entendre une grande partie des enfants qui ont assisté au drame.

UN COLLÈGE "SOLIDAIRE"

Les parents avaient la possibilité de venir récupérer leurs enfants au collège.

Un moment important, crucial même, pour la reconstruction des élèves qui ne doivent absolument « pas rester isolés ». Cet espace de parole est ainsi utile pour que l’enfant « puisse dire ce qu’il a vu, ce qu’il ressent, ce qui le touche au plus profond de lui-même ». Le vice-recteur, qui a salué « l’organisation au sein du collège, tout le monde a été solidaire et opérationnel », a assuré qu’un « programme » sera mis en place « sur le long cours » : « les enfants vont vivre avec ce drame pendant longtemps ». Si elle le souhaite, la famille de Rominson Ausu pourra elle aussi être prise en charge par la cellule.

Les enfants vont vivre avec ce drame pendant longtemps.

Quelques heures après le drame, la question du transport scolaire aux abords de l’établissement a surgi. « On va attendre les expertises, on ne va pas tirer des conclusions aussi rapidement. Nous verrons avec le principal du collège si les enfants qui jouent au ballon devant le parking ne peuvent pas plutôt entrer directement dans l’établissement. Si la ville, avec le vice-rectorat, peut apporter un certain nombre d’améliorations, elle le fera », a précisé Eddie Lecourieux.

L’accident a eu lieu juste devant l’entrée du collège, au niveau du passage piétons.

20 morts

sur les routes depuis janvier. Plus précisément, 21 % des usagers tués dans les accidents mortels sont des piétons, précise un bilan de la sécurité routière.

Un hommage

a été rendu par la province Sud (Sonia Backes), le gouvernement (Thierry Santa et Isabelle Champmoreau) et le Mont-Dore.

« Mes premiers mots vont à la famille touchée par ce drame, aux proches et aux enfants qui connaissaient la victime. »

Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.