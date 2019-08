Un homme meurt après un tir de taser des gendarmes

L’heure est au deuil pour la famille, le clan et la tribu de la victime, et aux investigations pour les gendarmes, en charge de l’enquête. Un homme de 38 ans est mort jeudi, à 22 h 05, à Ouvéa, à l’issue de son arrestation à la tribu de Saint-Paul. La victime a reçu un tir de pistolet à impulsion électrique par les gendarmes qui tentaient de l’appréhender. « Les circonstances ayant conduit à l’usage du taser semblent claires, non contestables et conformes à la doctrine d’emploi de cette arme », a déclaré le procureur de la République.

Il est 20 h 40, lorsque les militaires de Fayaoué sont appelés par une famille de Saint-Paul pour « faire cesser les agissements d’un individu excité et violent », a décrit Alexis Bouroz. Quatre gendarmes, dont le commandant de brigade, se sont rendus sur place et ont pris contact avec le père de la victime, qui les a conduits jusqu’à l’habitation du trentenaire. Les forces de l’ordre ont à peine eu le temps d’arriver sur le pas de la porte que l’homme « s’est jeté sur l’un des gendarmes en lui assénant un coup de poing au visage qui a eu pour effet de le projeter au sol ». C’est à ce moment-là, toujours selon le parquet, qu’un gendarme a fait usage de son taser, « en présence du père ». Malgré l’impulsion électrique, l’agresseur aurait continué à opposer une violente résistance.

Autopsie déterminante

« Non sans mal », les gendarmes ont réussi à le maîtriser et à le menotter au sol « avec l’aide d’un membre de sa famille ». La personne a été placée à l’arrière du véhicule de la gendarmerie pour être transportée au dispensaire. Le protocole à suivre après l’usage du taser. Sur le trajet, l’interpellé a perdu connaissance. « Il a été pris en charge par un infirmier, puis par le médecin », a indiqué Alexis Bouroz. Mais le trentenaire a ensuite succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Le décès est constaté à 22 h 05. Aussitôt, le parquet a ouvert une enquête aux fins de « recherche des causes de la mort » et confié les investigations à la section de recherches de la gendarmerie. Les enquêteurs se sont immédiatement transportés à Ouvéa.

À ce stade, les raisons du décès sont inconnues. Seule l’autopsie de la victime, inconnue de la justice, permettra « de déterminer les causes de la mort, pouvant être éventuellement imputable à une fragilité cardiaque » et, dans le cas contraire, d’établir s’il y a un lien avec l’utilisation de l’arme. La prudence invite, pour l’heure, à attendre les conclusions des investigations. L’enquête s’attachera aussi à préciser d’éventuels antécédents psychiatriques dont l’entourage du trentenaire aurait fait part aux enquêteurs.

En Métropole, le débat sur la dangerosité du taser anime la société depuis une dizaine d’années. Le Défenseur des droits et des associations de défense des droits de l’homme réclament l’interdiction des tasers, qui libèrent une onde de 50 000 volts, bloquant le système nerveux et tétanisant la personne visée durant quelques secondes.

