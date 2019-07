Un homme retrouvé mort près de Ko We Kara

FAITS DIVERS. Le corps d’un homme d’une quarantaine d’années a été retrouvé, samedi matin, dans l'arroyo qui longe Ko We Kara, à Nouméa. Prévenus par téléphone à 7 heures du matin par un riverain, la police et les pompiers sont intervenus. Le corps se trouvait dans l’eau, entre les échangeurs de Ducos et de Ko We Kara, qui relient Rivière-Salée à Ducos. L’homme a pu être identifié mais son identité n’a pas été dévoilée par les forces de l’ordre. Le malheureux est-il mort par noyade ? A-t-il été victime d’un malaise ? Ou sa chute est-elle consécutive à des coups ? Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Hier encore, les policiers n’avaient pas communiqué et ne semblaient pas privilégier, ce week-end, la piste accidentelle ou criminelle.