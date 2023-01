Une femme attaquée par un requin plage du Château Royal

Vers 10h30, une femme de 49 ans a été attaquée par un requin à une centaine de mètres de la plage du Château Royal alors qu'elle nageait entre la deuxième et la troisième bouée. Elle a été rattrapée par un homme en paddle et ramenée sur le sable où elle a reçu des premiers soins, un infirmier et deux médecins étant sur place au moment de l'attaque. Selon les premiers éléments, la quadragénaire souffre de multiples blessures, aux deux mains, dans le dos et à la cuisse notamment. Elle est actuellement en soins de réanimation. Il s'agirait d'un requin bouledogue.

Baignade interdite jusqu'à nouvel ordre

La baignade est interdite sur l'ensemble des plages des communes de la capitale ainsi qu'à l'îlot Canard et l'îlot Maître. L'arrêté municipal a été pris ce dimanche matin et reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Le requin serait toujours dans la zone, plusieurs témoins l'ont aperçu. La sécurité civile et les pompiers de Nouméa effectuent des rondes pour le localiser.

Plus d'informations à venir.