Une femme trouve la mort dans un choc frontal sur la RT1

La violence du choc ne lui a laissé aucune chance. Une femme de 30 ans est décédée dans un accident de la circulation qui s’est produit sur la RT1, hier, vers 5 heures du matin, sur la commune de Voh. Béatrice Tein est morte sur le coup après que la voiture qu’elle conduisait pour se rendre sur son lieu de travail à Koumac eut percuté de plein fouet un véhicule circulant sur la voie d’en face entre Boyen et Témala.

Une enquête a été ouverte et les investigations confiées à la brigade de gendarmerie de Voh afin d’établir les circonstances exactes de ce drame de la route. Si les résultats des analyses toxicologiques et du taux d’alcoolémie de la victime n’étaient pas encore connus, à l’heure où nous écrivions ces lignes, hier, l’enquête pourrait s’orienter vers l’hypothèse de l’assoupissement ou de l’inattention de la trentenaire. Deux éléments sont à ce stade entre les mains des gendarmes : premièrement, les deux automobilistes conduisaient en portant la ceinture de sécurité et enfin, le taux d’alcoolémie s’est révélé négatif concernant le conducteur percuté. Malgré de légères blessures, celui-ci a été conduit à l’hôpital par mesure de précaution.

« Très travailleuse »

Le décès de Béatrice Tein, infirmière au centre hospitalier du Nord (CHN) à Koumac, a provoqué une onde de choc sur la commune de Voh. Cette femme de 30 ans, mère de famille d’un petit garçon, et originaire de la tribu de Tiéta était connue et appréciée dans le village et bien au-delà. « Cela fait froid dans le dos. Au village, il se dit que l’accident était très violent, témoigne une habitante de Voh. Je connaissais Béatrice, elle était adorable et très travailleuse. »

Ce choc frontal porte le nombre de personnes mortes sur les routes de Nouvelle-Calédonie à 22 depuis le début de l’année. Il s’agit du premier accident mortel en 2019 à Voh.