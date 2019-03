SALON. Démarrage réussi, hier après-midi, pour le deuxième grand salon Fêtes et mariage. Deux lotus blancs géants accueillent visiteurs, futurs mariés et curieux, à l’Arène du Sud de Païta. A l’intérieur, une soixantaine d’exposants sont fin prêts à faciliter l’organisation des fêtes, des anniversaires, des baptêmes, mais surtout des mariages. Paillettes, dentelles et décorations raffinées ne trompent pas : tout s’y trouve, pour tous les goûts et tous les budgets.