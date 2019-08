Foisonnement océanien dans la sphère politique

Politiques et observateurs comptent et recomptent : jamais la Nouvelle-Calédonie n’a recensé, hormis en cette année 2019 marquée par les scrutins provinciaux en mai, autant de listes électorales ou de partis dits océaniens sur son sol. Par « océanien » est communément entendue l’origine wallisienne, futunienne, et parfois tahitienne, des membres. Des formations s’affichent « communautaires ». D’autres refusent d’être enfermées dans cet adjectif, mais reconnaissent volontiers l’identité de leur base électorale. Bref, des nuances existent, ou du moins, sont revendiquées.

Dans la liste, apparaît le Rassemblement démocratique océanien, composante du FLNKS. Des dissidents du RDO ont fondé en juillet le Mouvement des Océaniens indépendantistes, MOI. Parti déclaré audessus du clivage entre loyalistes et pro-Kanaky, le Roc plurielle a tenté un retour sur scène, mais une « erreur matérielle » a stoppé l’élan. L’historique Union océanienne est en « veilleuse ». Enfin, grande surprise des provinciales, l’Eveil océanien a réussi une percée fulgurante à la province Sud, au Congrès, et a décroché un fauteuil au gouvernement.

Cet électorat se pose beaucoup de questions.

Pourquoi un tel foisonnement ? Il y a plusieurs explications possibles. Le chercheur en géopolitique, Pierre- Christophe Pantz, décèle tout d’abord « un phénomène de cycle ». L’Union océanienne est apparue dans la foulée de l’accord de Matignon et l’Eveil océanien après le référendum du 4 novembre 2018. Avec un même principe de non-alignement politique : ni indépendantiste, ni loyaliste. Cet enchaînement intègre une filiation, puisque Kalepo Muliava, cofondateur de l’UO, est le père de Vaimua, membre EO du gouvernement en cours. Pierre-Christophe Pantz pointe en outre « une même sémantique » basée sur l’urgence d’un droit à la parole, sur la dénonciation d’inégalités - un point clé -, ou encore sur les ambitions d’un groupe uni par une culture.

Recherche d'un leader

« Les partis politiques n'arrêtent pas d'utiliser ma communauté, et ça, je n'en peux plus », expliquait Milakulo Tukumuli, chef de file de l’Eveil océanien peu après les élections provinciales. Volonté donc de prendre l’air. En clair, l’histoire se répète.

Dans les années 1980, Wallisiens et Futuniens se rangeaient principalement derrière le bloc loyaliste RPCR, son patron Jacques Lafleur garantissant sécurité et emploi. La revendication d’indépendance a favorisé un déclic, traduit par l’engagement d’un parti politique océanien dans le but de défendre cette minorité. Les affrontements de l'Ave Maria en 2001-2002 ont renforcé le sentiment communautaire, selon des membres, et peutêtre initié un rapprochement vers des formations politiques.

Aujourd’hui, « nous sommes à l’aube d’un changement institutionnel, d’un choix historique », alors « les Wallisiens et Futuniens prennent la parole », estime Arnaud Chollet-Leakava, du MOI. D’autant que, autre raison de la multiplication des structures, « cet électorat se pose beaucoup de questions, et se cherche un leader ».

Les personnalités de l’Eveil océanien, auteurs du saut spectaculaire sur l’échiquier politique, incarnent un « changement de génération » signale Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie. Si des similitudes avec l’Union océanienne sont notées dans le discours, l’utilisation d’outils modernes tels que les réseaux sociaux a accompagné l’émergence du nouveau parti.

Le panel de représentations s’élargit. Le communautarisme serait contraire à l’effort de vivre ensemble, quelque soit l’avenir institutionnel du pays.

« Nous n’avons plus besoin d’intermédiaires »

MICHEL HEMA, COFONDATEUR ET PRÉSIDENT DE L’UNION OCÉANIENNE

L’Union océanienne est considérée comme le premier parti dit océanien de Nouvelle-Calédonie, et l’aïeule de l’Eveil océanien. Est-ce juste ?

Quand on lit les arguments des uns et des autres, je confirme : l’Eveil océanien s’inscrit sur les mêmes principes défendus par l’Union océanienne, premier parti regroupant les minorités qui n’apparaissaient pas dans l’accord de Matignon, c’est-à-dire beaucoup de Wallisiens et Futuniens.

Quels principes ?

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C’est le manque de partage des richesses, de partage des emplois, de partage des pouvoirs... Voilà pourquoi une partie de la population est au bord de la route aujourd’hui. Le rééquilibrage ne s’est pas fait en province Sud où l’Eveil océanien a sa base principale. La communauté wallisienne est implantée à 90% en province Sud, dans les grandes communes autour de Nouméa. Cette communauté qui est toujours manipulée, s’exprime maintenant par la voix de ses enfants. Ces jeunes sont nés en Nouvelle-Calédonie et ne veulent plus de ce système : quand on a besoin d’eux, on vient les chercher pour les élections, et ensuite, on les abandonne. Beaucoup reviennent de France avec des diplômes, mais ils ont du mal à trouver un emploi. Pour des jeunes, il faut changer le mode de gouvernance.

L’Union océanienne, tout comme d’ailleurs l’Éveil océanien à sa création, se sont affichés ni indépendantistes ni loyalistes. Quelle idée domine alors au sein de votre parti ?

L’idée est : nous n’avons plus besoin d’intermédiaires, plus besoin de porte-parole, pour mettre dans le débat ce que l’on veut. Nous sommes une minorité, nous sommes des Océaniens, et jusque-là c’était le parti de droite, le RPCR, qui était chargé de nous représenter au sein des institutions, mais ce ne fut pas le cas en fait. Nous nous sommes alors dits : il vaut mieux que nous amenions nos gens pour nous représenter à l’assemblée de la province Sud, au Congrès ou dans les mairies, que de laisser ce travail fait par des personnes qui ne sont pas de notre communauté. En 1989, on est alors sortis du giron du RPCR, parce qu’il ne nous défend pas, et en face, il y a une revendication indépendantiste, on ne peut pas l’ignorer. Nous allons ainsi nousmêmes apporter notre contribution pour la préparation du futur de la Nouvelle-Calédonie. Trente ans après, que se passe-t-il ? Le même problème se pose. L’Eveil océanien est « la conséquence » d’une gestion qui n’a pas permis le rééquilibrage en province Sud. Le parti l’a promis, il sera là pour travailler pour tous les Calédoniens. C’est le principe qui avait été adopté en 1989 à la création de l’Union océanienne.

La période référendaire explique-t-elle aussi la multiplication des listes électorales et des partis océaniens ?

Il y a peut-être cette idée de référendum en arrière-pensée, mais cet éparpillement de partis océaniens est surtout lié, à mon avis, aux problèmes actuels. Cette jeunesse est impatiente et l’exprime : « Nous, on va prendre les rênes du pouvoir », mais, bon, ce n’est peut-être pas aussi facile qu’on le dit. Avant la question de l’indépendance - il y a un référendum pour ça -, le débat est aujourd’hui davantage social et économique. Je l’ai toujours dit : si demain la situation se normalise, on n’a plus besoin de partis communautaires.

21 926

Au dernier recensement, en 2014, 21 926 habitants se sont déclarés comme Wallisiens ou Futuniens, soit 8,2 % de la population calédonienne. La communauté évoque souvent le chiffre de 30 000 membres.

12 000

Le nombre d’habitants sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, est estimé à moins de 12 000. Depuis dix ans, la Métropole attire davantage que la Calédonie.

6 077

Le tout nouveau parti, l’Eveil océanien, a récolté 6 077 voix en province Sud aux élections de mai dernier. Soit 4 élus à la Maison Bleue et 3 au Congrès.

« L’électorat océanien est majoritairement loyaliste. »

Milakulo Tukumuli, Eveil océanien.