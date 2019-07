Forum de l’immobilier : tout pour se décider

n Toujours plus d’offres que de demandes

Les professionnels de l’immobilier soulignent un marché resté plutôt tonique en 2018, marqué par une offre excédentaire. Pour Claude François, président de la Fédération territoriale des agences immobilières et président de la Confédération de l’immobilier en Nouvelle-Calédonie, des opportunités sont à saisir sur l’immobilier ancien : « on a produit 2 200 logements intermédiaires neufs, à peu près, avec la loi de défiscalisation locale sur les quatre dernières années. Ils se sont retrouvés sur le marché en plus des logements intermédiaires gérés par les opérateurs sociaux. Conséquence : les gens sont allés dans du logement neuf moins cher et l’on se retrouve avec beaucoup de logements anciens vides. On attend que ça se résorbe progressivement mais pour l’instant, on n’a pas d’entrée de population ou de flux migratoire qui soit suffisamment important pour couvrir cette offre. » En moyenne ces trois dernières années, le prix des locations a baissé de 20 %. « En cette année 2019, on a très peu de VEFA (vente en état futur d’achèvement) et très peu de promotions immobilières », constate Claude François. Nouméa Sud reste très prisé, suivi de près par Dumbéa-sur-Mer et le Grand Nouméa. « Il n’y a plus de terrain à bâtir pour les villas à Nouméa, de toute façon, à part peut-être le lotissement Guégan qui pourrait voir le jour », analyse l’agent immobilier. Sur la zone VKP, un temps désertée, les locataires reviennent : « il y a toujours très peu d’acquisitions, mais le marché locatif s’est un peu recalé depuis six mois », explique le président de la CINC, qui a milité pour l’arrêt de la défiscalisation locale créatrice d’un déséquilibre de l’offre et de la demande.

n Le Prêt à taux zéro plus encadré

Depuis le 1er janvier 2019, le Prêt à taux zéro pour l’achat d’un premier logement a été réajusté. Depuis sa mise en place fin 2010, cette disposition a permis à plus de deux mille deux cents Calédoniens de devenir propriétaires.

Mais ce prêt sans intérêt et soumis à des conditions de ressources avait fini par être utilisé pour des catégories de biens au-delà de sa vocation première : faciliter l’accès à la propriété aux revenus les plus modestes.

Désormais, le prix du bien pour prétendre au Prêt à taux zéro sera également plafonné en fonction de sa taille et selon qu’il est neuf ou ancien.

Autre nouveauté : les candidats au Prêt à taux zéro ne devront jamais avoir été propriétaires de leur logement principal - et non plus seulement dans les deux dernières années précédant la demande de prêt. Les plafonds de revenus, déjà en vigueur, sont en outre maintenant indexés sur l’indice des prix à la consommation.

n Coût d’arrêt à la

défiscalisation locale

La loi sur la défiscalisation locale (Rili 2), créée pour relancer l’économie en faisant baisser le prix des loyers, n’a pas été reconduite le 31 décembre dernier. D’autres mesures incitatives sont venues en relais : le plafonnement des frais de notaire - pour les primoaccédants notamment - et, impulsée par la CINC, la réduction des droits d’enregistrement.

« Ces textes de loi étaient les bienvenus, explique Claude François, mais ils ne sont à notre sens pas suffisants pour réenclencher la machine. On pense qu’il y a aujourd’hui une vraie demande sur l’accession à la propriété, qu’il convient d’accompagner de manière plus volontaire. »

Les Nouvelles calédoniennes : La CCI-NC pilote un « Observatoire des transactions immobilières ». Dans quel but ?

Cet observatoire a été mis en place à la demande des professionnels du secteur et co-construit avec différents partenaires : les agences immobilières, les notaires, l’Isee - qui nous apporte son expertise dans la gestion statistique et nous permet d’anonymiser ces données - et enfin avec la CCI, qui fait le lien entre ces statistiques économiques et la vision du monde de l’entreprise. On y observe les transactions immobilières sur tout le territoire, en les distinguant par zone géographique, par nature de bien - maison individuelle ou appartement - par segment de type de bien - neuf ou ancien - et par typologie. L’objectif est d’observer l’évolution du volume de transactions et les prix.

Quelle utilisation est faite de cette photographie de la tonicité du marché immobilier ?

Cela permet d’évaluer les tendances et d’en tirer des conclusions : ce marché est-il tonique au global, ce qui pourrait refléter la conjoncture d’ensemble du territoire, ou ce dynamisme est-il différent en fonction des zones géographiques ? On entend régulièrement que Nouméa se vide au bénéfice des communes du nord de l’agglomération, Dumbéa et Païta : est-ce que c’est réellement observé ? Pour le coup, ça s’est observé en 2015-2016 mais on ne l’observe plus du tout en 2017-2018. De la même façon, le fait qu’il y ait moins de constructions sur la zone VKP depuis la fin des grands chantiers, ça s’est un peu observé, mais pas dans les proportions auxquelles on pouvait s’attendre. Voilà quelques exemples d’application. Cela permet aussi d’évaluer l’efficacité des politiques publiques notamment autour de la défiscalisation et d’ajuster ces politiques fiscales. Ce que cet observatoire n’est pas en revanche, c’est une photographie du parc immobilier à un instant T : nous ne savons pas notamment quel est le taux d’occupation des bien immobiliers. De même que cela ne reflète pas le besoin en logements, qu’une envolée des prix pourrait par exemple indiquer.

Quels développements pourriez-vous y apporter ?

La première limite de cet observatoire est qu’on ne peut pas, à ce jour, avoir un prix du mètre carré à un endroit précis. Premièrement parce que l’Isee, pour des raisons de confidentialité, crée des agrégats afin qu’on ne puisse pas remonter à la transaction individuelle. Deuxièmement parce qu’il n’y a parfois pas assez de transactions dans un quartier précis, et nous sommes obligés de considérer une zone plus large. La deuxième limite de l’outil, c’est qu’on est encore sur un mode pour produire ces données qui est lourd et fastidieux : on souhaite travailler avec l’Isee, les notaires et peut-être la Direction des services fiscaux, pour automatiser cette production de données, de façon à ce que cela coûte moins cher à produire et que cela puisse être plus fréquent. Les agents immobiliers nous demandent aussi d’avoir de la visibilité sur l’évolution des loyers. Ce que l’observatoire ne dit pas pour l’instant. Ils souhaiteraient qu’on puisse objectiver le fait que les loyers sont plutôt en baisse. On va donc essayer de compléter cet observatoire pour pouvoir fournir ces indications.