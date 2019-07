Un hommage à la mémoire des Justes de France et des victimes de crimes racistes et antisémites a été rendu, hier matin, place Bir Hakeim. La cérémonie a été l’occasion de se souvenir des martyrs de la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, durant laquelle 13 000 Juifs de la région parisienne ont été arrêtés et déportés. Hier, le dépôt de gerbe s’est déroulé en présence de Thierry Lataste, le haut-commissaire de la République, ainsi que de Jean Romary, président de l'Amicale doyenne des anciens combattants de Nouvelle-Calédonie et des généraux Christophe Marietti et Thierry Marchand, respectivement commandants de la gendarmerie et des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Ont également participé à la cérémonie : Sonia Lagarde, maire de Nouméa, Milakulo Tukumuli, pour la province Sud et Isabelle Champmoreau, pour le gouvernement. Photo Thierry Perron