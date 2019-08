« Il y a beaucoup de solutions innovantes qui émergent des outre-mer »

Les Nouvelles calédoniennes : Vous avez été nommé au conseil d'administration de la Croix-Rouge nationale mais resterez basé en Calédonie. Cela donnera-t-il une position opérationnelle plus aisée aux actions de la délégation de Nouvelle-Calédonie, sur place et dans la région ?

Lors des deux derniers mandats, les outre-mer étaient représentés par un adhérent qui venait des Antilles et un autre de l'océan Indien. C'est la première fois qu'il y a un administrateur du Pacifique, c'est effectivement intéressant. Mon rôle sera de participer à la définition des politiques pluriannuelles, à celles des budgets et des orientations, et statutairement, je ne pouvais plus être président d'une délégation territoriale. J'ai été amené à choisir et cette décision a été finalement un petit peu collégiale, puisque c'est intéressant en effet pour avoir une représentativité plus forte des outre-mer. J'aurai principalement une mission de lien pour faire passer les messages de la Croix-Rouge française dans les outre-mer, et réciproquement pour porter la vision des outre-mer - et pas celle d'un seul territoire - au niveau national.

Qu'ont les outre-mer

de particulier ?

Ce sont des territoires où les crises peuvent être assez rapidement exacerbées, du fait de l'insularité, mais où les populations sont aussi très résilientes et les délégations territoriales innovantes.

Il y a beaucoup de petites solutions très efficaces qui émergent des outre-mer. Il s'agit de voir ces territoires non plus comme une problématique mais comme une source d'actions innovantes. Il y a sur ce sujet un appui et un échange entre les différentes présidences de délégation territoriale qui est enrichissant.

Quelle est votre analyse de la situation de la délégation de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Calédonie ? Elle est un peu stratégique au niveau régional, dans un contexte d'aléas climatiques de plus en plus fréquents ?

On ne peut pas limiter les catastrophes à notre niveau, mais on peut limiter l'effet des catastrophes sur les personnes. C'est cette capacité de résilience que nous voulons développer. La Croix-Rouge n'est pas là pour apporter des solutions mais pour accompagner les personnes. Sachant que se préparer aux catastrophes permet aussi de mieux vivre au quotidien - au niveau de l'habitat, de la nourriture, de la santé. La Croix-Rouge était partie prenante de la Cop21 et a organisé à Cannes au mois d'avril une conférence mondiale « Santé et changement climatique », qui faisait le lien avec les cent ans du mouvement international - à l'international, la Croix-Rouge représente 98 millions d'acteurs. La Croix-Rouge française, c'est un peu plus de 70 000 salariés et bénévoles. En Nouvelle-Calédonie on est 240 adhérents et une cinquantaine de salariés. Donc oui, nous sommes partie intégrante d'un contexte et l'on réfléchit beaucoup à ces problématiques. On a travaillé sur notre plateforme logistique et, en ce moment, avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur des accords France-Australie-Nouvelle-Zélande, pour prépositionner du matériel afin d'améliorer notre réponse en cas de catastrophe, qui pourrait être inaugurée au mois d'octobre.

L'aide de la Croix-Rouge au Vanuatu après le cyclone Pam a marqué les esprits, mais votre action se déploie toute l'année, également dans des actions moins visibles ?

En effet depuis le début du mandat [NDLR. : 2017] on en est à quatre cyclones et alertes tsunami. On essaye de sensibiliser nos partenaires : il faut qu'on associe nos énergies entre institutions, associations et organismes bien sûr, mais aussi avec les populations. On apporte à ces populations un petit plus, en particulier dans la prévention, mais c'est ponctuel et elles doivent s'aider aussi beaucoup elles-mêmes. La Croix-Rouge agit sur plusieurs terrains : action sociale avec des boutiques solidaires, des maraudes sociales peut-être bientôt, secourisme, formation, réponse aux crises, potabilisation de l'eau… C'est un véritable couteau suisse. La gestion du passage du cyclone Irma aux Antilles a été renforcée de 600 bénévoles et salariés et la Croix-Rouge française était dans le premier avion qui est parti. Mais ici en cas de catastrophe, pour autant que l'aéroport reste ouvert, on n'aurait pas les renforts avant quatre jours. C'est la contrainte de l'insularité. Donc on va travailler encore la solidarité régionale, on essaye de prévoir, de former, d'anticiper, sans faire de catastrophisme. La semaine prochaine, une mission de la Croix-Rouge va se rendre à Wallis pour sensibiliser la jeunesse aux risques, programme cofinancé avec le consul général d'Australie. Ce travail de maillage et de collaboration que l'on essaye de mettre en place, se poursuit toute l'année.

Dans quel état d’esprit ?

On propose des formations qui s'appellent le tronc commun des acteurs de l'urgence, avec des gens de la mairie, des bénévoles, des salariés, pour que l'on puisse parler de la même chose. La solidarité, être acteur de l'action sociale, c'est être en phase sur ce qu'est l'aide. Je n'apprécie d'ailleurs pas ce mot « formation », qui connote un peu l'école, où vous êtes là pour recevoir un savoir. C'est plutôt de l'animation : voir comment on peut, tous ensemble, réfléchir pour trouver des solutions adaptées à chaque cas, à chaque île. Dès lors, ou bien il y a une solution et il suffit de la trouver, ce n'est pas une difficulté. Ou le problème n’a pas de solution et il faut l'accepter. Mais le bénévolat c'est toujours enrichissant : personnellement, j'estime recevoir plus que je donne.

Comment se porte la solidarité en Nouvelle-Calédonie ?

Très bien. C'est un trait assez commun aux outre-mer. Et l'on mise résolument sur la jeunesse pour la porter, également en interne : on a des actions vers les jeunes et surtout on les associe de plus en plus aux actions. A partir du 11 août nous mènerons ainsi un programme pour les « jeunes acteurs du changement ». Parce que le bénévolat n'est plus ce qu'il était, les jeunes aujourd'hui ne s'y fixent pas forcément toute une vie, donc on réfléchit au fonctionnement de nos organisations. Tant qu'il y a le respect des principes et des valeurs de la Croix-Rouge - volontariat, unité, universalité, neutralité… -, elle vous ouvre ses portes. On ne recrute pas de bénévoles à la Croix-Rouge, on les accueille. Si j'ai deux bénévoles je fais avec deux, avec 200 je pourrai mener des actions plus complexes. Mais on ne part pas de nos besoins, plutôt de ce que les personnes veulent apporter à la Croix-Rouge. Je crois que la crise ne commence pas à un nombre : un être humain en difficulté, c'est une crise. On a des crises plus ou moins discrètes… mais à chaque fois la solidarité est au rendez-vous. C'est ça la Croix-Rouge.