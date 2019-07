IST : deux demi-journées pour se dépister

PRÉVENTION. Dans le cadre de sa mission de prévention et de promotion de la santé, la province Sud organise aujourd’hui et demain une action de sensibilisation et de dépistage aux infections sexuellement transmissibles (IST), de 12 à 16 heures, à la Maison de l’Étudiant de la Nouvelle-Calédonie. L’équipe du Centre de conseil familial de la province Sud sera présente pour informer et proposer des dépistages IST gratuits et confidentiels.

Si la population estudiantine est majoritairement bien informée sur les IST, sa perception de leur dangerosité l’est beaucoup moins, ce qui entraîne parfois un relâchement des comportements de prévention et de prise de risques lors des rapports sexuels.

Par ailleurs, le Centre de conseil familial recense des chiffres préoccupants d’IST chez les 15-25 ans. Ainsi, 30 % des jeunes de cette tranche d’âge présentent une IST. Selon les IST, différents types d’examens, dont le TROD (Test rapide d’orientation diagnostique) peuvent être proposés pour permettre le diagnostic du VIH, de la syphilis et des hépatites. Pour le TROD, le résultat est immédiat, pour les autres tests, rendez-vous au Centre de conseil familial de Montravel, au 19, rue Frères-Charpentier à Montravel.

Tél. : 27 23 70. Horaires d'ouverture : 7 h 30 - 12 heures / 13 heures - 16 heures.