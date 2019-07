Jacqueline Bernut conserve la présidence du conseil d’administration du CHT

SANTÉ. Jacqueline Bernut a été confirmée à son poste de présidente du conseil d’administration du centre hospitalier territorial, un poste qu’elle occupe depuis 2004. Siégeront, entre autres, à ses côtés Philippe Dunoyer, Pascale Doniguian et Milakulo Tukumuli, nommés mardi par le gouvernement.

« Je suis contente de pouvoir aller jusqu’au bout de mon mandat qui court jusqu’à la fin 2020, car il y a beaucoup à faire, souligne Jacqueline Bernut. Le contexte dans lequel nous nous trouvons demande beaucoup de cohérence et de cohésion afin de travailler et de réfléchir tous ensemble. J’ai d’ailleurs sollicité un rendez-vous auprès du président du gouvernement pour évoquer les points qui nous préoccupent. »

Le statut des praticiens hospitaliers en question

Le président Thierry Santa, qui en plus de diriger l’exécutif a aussi le portefeuille des comptes sociaux, a d’ailleurs reçu une délégation de l’intersyndicale du CHT, mardi après-midi. Manque d’attractivité du secteur médical et statut des praticiens hospitaliers étaient au cœur de leur présentation. « Nous avons pu exprimer nos doléances et avons eu le sentiment d’être écoutés. Le gouvernement nous a demandé un délai pour prendre connaissance, dans le détail, de toutes les données qui permettront de mener une réflexion constructive, » explique Guillaume Dureau du Syndicat des médecins urgentistes du CHT (SMU-NC).

Rappelons que le syndicat des médecins urgentistes a engagé une action devant le tribunal administratif : « Pour faire dire le droit afin de connaître la durée légale hebdomadaire de travail qui s’applique aux praticiens hospitaliers. »

Un flou juridique règne en effet sur ce point puisque, selon la loi du pays, la base est 39 heures mais que cette durée peut être étendue jusqu’à 48 heures, sans rémunération, ni récupération. Une démarche identique avait été entreprise par les assistants du service des urgences. Le tribunal administratif avait clairement établi qu’ils relevaient du droit privé, donc du Code du travail.