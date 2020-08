« Jamais plus la violence, mais la discussion »

Roch Wamytan a plusieurs casquettes, et il en joue à merveille. Le grand chef de Saint-Louis a longtemps été critiqué pour un discours jugé à géométrie variable. Le président du FLNKS ou de l’UC en a effrayé plus d’un avec des propos on ne peut plus directs. Le président du Congrès est tout autre. Il prend de la hauteur et se pose en vieux sage. Il prône la discussion avant toute chose, même si, pour lui, l’indépendance est inéluctable.