L’alimentation, une piste à explorer pour mieux traiter le cancer

L’alimentation fait déjà partie intégrante de la prise en charge de maladies comme le diabète ou l’hypertension. Une nouvelle étude, encore très préliminaire, conforte des recherches récentes selon lesquelles elle pourrait aussi jouer un rôle dans le traitement du cancer. L’article, publié mercredi dans la revue Nature, montre que la réduction drastique d’un acide aminé que l’on trouve notamment dans la viande rouge et les œufs a augmenté l’efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur des souris, ralentissant la croissance de leurs tumeurs. Il est toutefois beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur une possible efficacité chez l’homme.