L Calédonie, le nouveau magazine féminin du Caillou

C’est pour mettre en avant "la richesse et la force" de la femme "plurielle" que se lance L Calédonie, un nouveau magazine de presse féminine en Nouvelle-Calédonie.

"Depuis la liquidation du groupe Melchior, dont les Nouvelles calédoniennes où notre équipe travaillait, et donc de la disparition du magazine Femmes, il y avait un vide dans le paysage médiatique", estime Patricia Calonne, la rédactrice en chef de ce support, qui se lance dans une "nouvelle aventure" afin de relever "un vrai challenge".

Allier sujets de société et légèreté

Ce magazine, qui devrait paraître quatre fois par an, entend allier les "sujets forts", comme l’interview dans ce premier numéro d’Yvette Danguigny, une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes, ou encore le harcèlement scolaire, et les sujets plus légers : beauté, bien-être, mode, sport, etc.

"Dans chaque numéro, nous publierons un entretien avec une femme qui porte un combat sur un sujet de société et qui est une source d’inspiration pour tous", poursuit Patricia Calonne, qui compte bien, à travers ce magazine, s’adresser à l’ensemble des femmes du Caillou, toutes générations et origines confondues, et pourquoi pas aussi à ces messieurs.