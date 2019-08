« L’illettrisme n’est ni un handicap, ni irréversible »

Savoir lire, écrire ou même compter. Des connaissances fondamentales que l’on croit maîtrisées par une immense majorité de gens. A tort. En Nouvelle-Calédonie, près de 18 % de la population adulte est en situation d’illettrisme, y compris dans le monde professionnel, soit un salarié sur cinq. Si les chiffres ne sont pas nouveaux*, ce constat a été rappelé, hier matin, par le Fiaf (Fonds interprofessionnel d’assurance formation) qui a mené un diagnostic sur ce phénomène en entreprise. Ainsi, pendant six mois, 74 sociétés et plus de 6 700 employés ont été interrogés à travers tout le pays. Et l’illettrisme est à la fois présent partout et dans tous les domaines.

« Je suis à la tête d’une société de nettoyage. Le problème, c’est qu’on n’est malheureusement pas habitués à détecter ces situations. Je me suis déjà aperçue que certains employés étaient concernés au moment de la signature de leur solde de tout compte lorsqu’ils n’étaient pas capables de réécrire cette phrase. C’est incroyable de ne pas s’en rendre compte alors que ces gens étaient dans ma société depuis plusieurs mois, raconte Valérie Zaoui, la présidente du Fiaf. Pour nous, ce sont des acquis tellement évidents qu’on ne se pose même pas la question. C’est encore un tabou. Certains employés n’en parlent pas car ils ont peur de perdre leur travail. Ce sont des gens qui se retrouvent en difficulté, non pas pour leurs compétences, mais parce qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre certaines consignes. Surtout lorsqu’elles sont écrites. »

Un frein à la compétitivité et à la promotion sociale

Face à l’adversité, ces salariés en situation d’illettrisme multiplient donc les « stratégies de contournement » afin de rendre cette carence invisible aux yeux de leur employeur et de leurs collègues. « Ces personnes font tout pour qu’on ne les remarque pas. Ce sont généralement de bons employés et on ne peut le découvrir que dans certaines situations particulières, notamment lors d’une promotion. Lorsqu’un salarié devient chef d’équipe et qu’il doit alors faire des retours à l’écrit par mail par exemple, explique Myriam Sanchez, chef de projet pour cette étude, qui juge bon de préciser : Ce n’est ni un handicap, ni irréversible, l’illettrisme est une situation à un moment donné. » C’est pourquoi, il est important pour les entreprises de s’emparer du sujet. « A travers ces chiffres alarmants, on constate que l’illettrisme peut également être un frein à la compétitivité. D’où notre légitimité à lancer cette étude, estime Séverine Zimmer, directrice du Fiaf. Nous devons sortir des représentations stigmatisantes et négatives. Les chefs d’entreprise doivent admettre que c’est aussi leur sujet. L’enjeu premier du Fiaf reste la compétitivité à travers la montée en compétences des salariés. » D’autant plus qu’avec l’avènement du numérique et des nouvelles technologies, tous les métiers sont amenés à évoluer et les salariés en situation d’illettrisme seront confrontés à davantage d’obstacles au quotidien.

« S’ajoute le phénomène de l’illectronisme, c’est-à-dire un manque ou une absence de connaissances nécessaires à l'utilisation des ressources électroniques, à commencer par un ordinateur. Et lorsque quelqu’un ne sait en plus pas lire, cela devient un vrai frein à l’innovation ou même à la promotion sociale, poursuit Séverine Zimmer.

C’est pourquoi, nous avons mis en place un plan d’action pour continuer à sensibiliser les entreprises et leur donner des outils, notamment grâce à des organismes de formation. »

www.fiablab.nc

Lire « L’illettrisme en entreprise, une réalité méconnue » sur lnc.nc

« Rétablir la confiance et l'estime de soi »

HÉLÈNE DAVAINE ET ODILE REQUILLART, Coordinatrices de la lutte contre l'illettrisme à la Croix-Rouge

Pour la première fois, la Semaine nationale de l’illettrisme sera relayée en Calédonie du 9 au 12 septembre. Quel en est l’objectif ?

Cet événement est coordonné par la Croix-Rouge et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, qui est en quelque sorte le bras droit du gouvernement français sur ce sujet. Le but, c’est déjà de mettre un coup de projecteur sur les personnes concernées. Il y a un réel besoin en Calédonie. Des actions ont eu lieu en 2009, mais depuis on a l’impression que cela ne bouge plus, même s’il existe des initiatives. Cet événement permettra donc de fédérer les acteurs autour de cette cause et d’interpeller à la fois le politique, les professionnels et l’ensemble de la population.

Depuis deux ans, vous proposez des cours dédiés à la lutte contre l’illettrisme à Montravel. Comment se déroulent-ils ?

Nous accueillons des gens sur la base du volontariat. Nous suivons entre 20 et 25 personnes. Ce sont des cours individualisés et personnalisés en fonction du projet de la personne.

Quelles sont ces motivations ?

Elles sont très variées. Il peut s’agir de quelqu’un qui souhaite remplir des papiers ou même pouvoir lire le journal. D’autres veulent suivre leurs enfants dans leur scolarité et pouvoir être fiers d’eux. Il y a aussi les problématiques liées à l’emploi et à la formation, notamment lorsque les gens doivent préparer un test d’entrée. Nous avons même eu un jeune qui appréhendait l’entrée au RSMA alors que le test de français n’est pas éliminatoire. Cela montre à quel point l’illettrisme peut être une source d’inquiétude. Il y a une réelle méconnaissance du sujet. On ne s’imagine pas ce que cela représente au quotidien comme difficultés et comme galères. C’est simple, le mot galère, nous l’entendons tout le temps. Ce n’est pas pour rien.

Ces personnes font l'objet de moqueries

Combien de temps faut-il avant d’obtenir des résultats ?

Il est impossible de le dire. Tout dépend des connaissances de base et de l’assiduité. Mais il y a d’abord tout un travail à côté à mener. Aujourd’hui, l’illettrisme est souvent vécu comme une honte. Ces personnes font l’objet de moqueries et se cachent. Il y a donc déjà un gros travail à mener pour rétablir la confiance et l’estime de soi. Parfois sur 1 h 30 de cours, on ne s’attaque à l’apprentissage qu’une demi-heure.

Quel est le profil des personnes que vous accueillez ?

Ces profils sont complètement différents. Nous avons des gens de 20 à 60 ans, des retraités, des actifs, des gens insérés ou non, etc. Nous avons un public océanien au sens large : des Calédoniens d’origine européenne, des kanak, des Wallisiens-Futuniens, des Tahitiens, des Ni-Vanutu… Cela prouve à quel point l’illettrisme touche tout le monde.



Durant la semaine de l’illettrisme, un rendez-vous ouvert au tout public sera organisé le lundi 9 septembre. L’Ecole de la réussite (basée à Ducos) organise une journée portes ouvertes de 10 heures à 15 h 30. Au programme : échanges, café, témoignages, etc.