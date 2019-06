L’inquiétude grandit face au risque requin

Après les attaques de la semaine dernière à Nouméa et à Bélep et les alertes aux requins à la Baie-des- Citrons et sur la rivière Dumbéa, hier, les centres nautiques du territoire et les ligues de sports d’eau racontent leurs inquiétudes et leur impuissance pour se protéger d’un risque requin qu’ils estiment grandissant. Ils attendent des réponses concrètes des autorités.