L’OPT met en garde contre des courriels et des SMS frauduleux

L’OPT met en garde ses clients concernant des SMS frauduleux qui « circulent sur les téléphones portables des Calédoniens pour vous inciter à vous connecter sur un site internet en cliquant sur le lien ». Le SMS provient d’un contact « MobileOPT ». Il s’agit évidemment d’un faux. « Nous vous invitons à le supprimer immédiatement et à ne surtout pas cliquer sur le lien qu’il contient et à bloquer l’expéditeur », ajoute l’Office. De plus, l’établissement indique que des courriels frauduleux « OPT Nouvelle Calédonie » émis depuis la fausse adresse « OPT-Nouvelle-Caledonie@outlook.com » et incitant à transférer de l’argent ont été reçus par de nombreux clients. L’OPT émet le même conseil : ne pas cliquer sur le lien, supprimer le courriel et bloquer l’expéditeur. Pour se protéger des tentatives d’hameçonnage (phishing), il ne faut jamais communiquer votre mot de passe, votre numéro de carte bancaire ou des justificatifs d’identité par mail. Il faut aussi vérifier scrupuleusement la provenance d’un email douteux. Surtout, ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un courriel (privilégiez la saisie manuelle de l’adresse internet dans votre navigateur). Enfin, n’hésitez pas à contacter directement par téléphone l’entreprise concernée (l’OPT, une banque…) si vous avez un doute sur l’authenticité d'un email.