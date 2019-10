Depuis hier et jusqu’à dimanche, la 9e Foire du Pacifique s’installe sur la baie de la Moselle pour proposer quatre jours de festivités et de découvertes au public calédonien. Après le Vanuatu l’année dernière, la Foire accueille Tahiti et ses îles. Autour de cet invité fil rouge, 250 exposants sont réunis dans un village commercial et festif hors normes.