Il y a cent ans, le bilan était lourd pour le bataillon du Pacifique, qui s’était illustré lors de la bataille de Vesles et Caumont en octobre 1918. Au total : 382 tirailleurs kanak et 193 soldats calédoniens laissèrent leur vie dans les tranchées. Un combat mené avec bravoure au nom d’une patrie pourtant lointaine et inconnue.