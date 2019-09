« La jeunesse est pleine de talent »

ÉDUCATION. Plus de 1 800 élèves de 50 établissements scolaires du pays se sont retrouvés au centre Tjibaou, samedi, pour présenter leurs projets portés depuis un an sur des sujets de société comme le développement durable, le harcèlement, l’entrepreneuriat au féminin, les dangers des réseaux sociaux et bien d’autres thématiques. Un événement qui permet de « montrer une autre image de la jeunesse calédonienne, pas celle des faits divers mais celle qui réussit sans que l’on parle tous les jours d’elle », résume Xavier Gautier, professeur.