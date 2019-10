ÉVÉNEMENT. La deuxième édition de la Nouméa Fashion Week a eu lieu cette fin de semaine dans les jardins du Centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique (Creipac), dans l’ancien bagne, à Nouville. L’association organisatrice, la Noumea Fashion Week, regroupe une quarantaine de créateurs du territoire et a pour ambition de mettre en lumière la créativité et la richesse calédoniennes en matière d'art et de mode. Morceaux choisis des défilés haut en couleur du week-end.