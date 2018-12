Chahutée par des opérateurs de plus en plus compétitifs sur le marché, perturbée par les retards dans l’application de son « plan SLN 2020 », la filiale d’Eramet vit des heures noires. Le XVIIIe Comité des signataires se tient prêt à l’accompagner vers « un nouveau modèle minier et métallurgique