La Société générale pourrait racheter Socalfi

La Société générale a annoncé dans un communiqué de presse avoir entamé des négociations exclusives en vue de l’acquisition, à travers sa filiale Crédical, des titres de la société de financement Socalfi, filiale de My Money Bank en Nouvelle-Calédonie. Socalfi, implanté sur le Caillou depuis 2002, propose des offres de financements automobiles, d’équipements et de matériels spécifiques grâce à un réseau de distribution partenaire et des solutions de crédit à la consommation aux particuliers. Une procédure d’information a débuté auprès des instances représentatives du personnel et des autorités compétentes.