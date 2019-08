« La valorisation des cultures autochtones est une question commune à nos deux pays »

Quelle est votre mission en tant que consul général ?

Je suis représentant principal du gouvernement australien dans les trois collectivités françaises du Pacifique et à la Communauté du Pacifique. Notre mission à Nouméa, comme partout dans le monde, est de promouvoir nos intérêts économiques, une certaine vision de l’Australie et de notre culture, ainsi que de renforcer les liens entre pays.

Lors de sa visite en 2018 en Australie , puisen Calédonie, Emmanuel Macron avait for - mulé la volonté de dévelop-per un axe indo-Pacifique, de New-Delhi à Canberra, en pas s ant par Nouméa . Com-ment cela peut-il se traduire?

L’Australie a sa propre politique régionale , maiscelaimpli que d’avoir des relations très proches avec les services français, y compris l’armée pour échanger sur l’analyse de la situation dans la région et pour développer des axes de coopérations dans différents domaines : les exercices militaires, les services de surveillance en mer, notamment sur la pêche illégale. C’est un problème pour toute la région. Nous en parlons avec la France, mais aussi avec d’autres gouvernements.

Sur le plan économique, comment se portent les échanges ?

Il y a de nombreux secteurs à développer entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie. J’espère que dans les années à venir, il y aura davantage d’opportunités. Actuellement, nous avons un échange important dans le secteur du tourisme, que la Nouvelle-Calédonie pourrait mieux développer. C’est un élément de diversification de l’économie locale. Bien sûr, l’industrie du nickel est également importante. L’Australie peut apporter beaucoup d’expertise dans ce domaine.

Les différences légales, de langue, de culture peuvent être un frein à nos relations économiques. Il y a néanmoins un grand désir d’avoir plus de contacts. Mais ces opportunités ont besoin d’un certain esprit libéral pour approfondir nos liens. La Nouvelle-Calédonie fait désormais partie du Forum des îles du Pacifique, il y a donc aussi des opportunités pour une intégration régionale plus profonde.

L’éducation n’est pas en reste non plus…

C’est un secteur très important. L’Australie est un pays anglophone qui offre une éducation de bonne qualité, en particulier dans le milieu universitaire. C’est une bonne offre pour les Calédoniens et nous la promouvons. Par ailleurs, nous aimerions voir plus d’étudiants australiens en Calédonie, mais aussi en Polynésie. Nous avons ainsi lancé le dispositif The new colombo, un programme pour inciter les étudiants australiens à partir dans la zone indo-pacifique. Il y a eu près de 80 étudiants australiens en Calédonie l’an passé par exemple. Nos étudiants peuvent ainsi rayonner dans la région.

Une section internationale australienne a également été ouverte aux collèges Baudoux et de Dumbéa- sur-Mer…

Il est très important d’avoir des éléments d’histoire et de littérature australienne dans les programmes des établissements scolaires calédoniens. Que les jeunes en apprennent davantage sur leur voisin.

Sur certains aspects, l’Australie et la Nouvelle-Calédonie ont une histoire similaire : un peuple autochtone, une colonis ation récente et liée au bagne, etc. Aujourd’hui, retrouvez-vous des points communs entre ces deux pays ?

Certainement. Déjà par le climat, la géographie, la culture de l a Brousse dans les deux pays, etc. Mais c’est surtout la culture autochtone et son rôle, sa présence dans nos sociétés respectives, qui est très importante. Cette question de la valorisation des cultures autochtones, le respect pour ces cultures et le besoin de les élever est commune à nos deux pays. L’Australie est dans un processus de réconciliation. Il y a une grande reconnaissance du gouvernement sur la nécessité de faire plus pour élever les positions de nos compatriotes dans la société, dans l’économie, la politique, etc. C’est très important. La réconciliation a besoin de ces voix autochtones. Nous sommes dans ce processus. Et la Calédonie aussi. Nos deux pays ont beaucoup à partager sur ces questions.

Quel regard porte l’Australie sur notre avenir institutionnel ?

Evidemment, nous ne prenons pas position. C’est une question calédonienne, mais selon nous, c’est également une question régionale. Cela veut dire qu’il est très important que la Calédonie reste un endroit de stabilité, de paix et de prospérité. Pour nous, c’est tout l’enjeu de cette question. Que les Calédoniens, et en particulier la classe politique, continuent de prendre leur responsabilité dans ce processus.

Selon vous, quels dossiers prioritaires sont à poursuivre ?

Les relations entre l’Etat français et l’Australie sont de plus en plus en ordre, ce qui est très satisfaisant. Une des choses très importante reste de renforcer les liens économiques avec la Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna.

L’an prochain, ce sera le 80e anniversaire de la présence australienne en Calédonie. Nous avons une longue relation avec la Calédonie et la France et depuis l’entrée de la Polynésie et de la Calédonie dans le Forum des îles du Pacifique, nos relations sont encore plus profondes sur les enjeux régionaux. Ce sont des éléments importants du travail à venir pour ma successeure.