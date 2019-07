La virée parisienne des enfants de l’Usep

Ils n’étaient jamais allés aussi loin. Hefa Porcheron et Jamal Alcide Soeria, deux élèves de CM1 à l’école Hélène-Chaniel de Pont-des-Français, rentrent de Paris. Ce voyage s’est fait dans le cadre d’un projet porté par l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, l’Usep. En effet, les deux jeunes de 10 ans ont représenté la Nouvelle-Calédonie au Congrès des enfants du bassin Pacifique le 19 juin face à la Polynésie française. Ils ont présenté un projet autour du thème « l’esprit sportif et le respect ». Ils ont imaginé une rencontre sportive avec des ateliers accessibles à tous, même avec des handicaps ou un niveau sportif assez faible. Le duo n’a, hélas, pas été choisi mais a tout de même pu assister au Congrès national qui a rassemblé près de 200 enfants du 21 au 23 juin. L’occasion aussi pour Hefa et Jamal de partir à la découverte de la capitale française. Un rêve qui se réalise pour Hefa. Elle a toujours voulu voyager. « C’était difficile de voir ma fille partir mais elle était tellement motivée et contente. Elle a adoré », explique sa mère.

Partis avec la directrice de leur école, la déléguée Usep en Nouvelle-Calédonie et le grand-père de Jamal, les enfants en ont pris plein les yeux : Jardin des plantes, tour Eiffel, Cité des sciences, Louvre… Ils ont marché à travers la capitale et ont fait jusqu’à 18 km à pied dans la même journée. Un voyage fatigant mais enrichissant. « C’était vraiment bien de pouvoir participer au Congrès et de donner notre avis, d’être écoutés », déclare Hefa. Son camarade Jamal ajoute : « Et nous avons fait de super rencontres avec les enfants des autres outre-mer, de Mayotte, de Guadeloupe, de Guyane, de Polynésie… ».

Pourquoi pas député ?

Ils ont aussi visité le Sénat et l’Assemblée nationale ce qui fait naître des vocations politiques chez les enfants. Hefa s’imagine adjointe au maire tandis que Jamal se voit bien député.

Ils ont également assisté au match du Canada contre la Suède pour les 1/8e de finale de la coupe féminine de football au parc des Princes. Un événement marquant que les enfants ont beaucoup apprécié.

Ils ont rencontré lors du Congrès Nantenin Keita, la championne paralympique sur 400 mètres aux Jeux paralympiques de 2016. Les enfants sont contents qu’elle se soit déplacée pour l’événement. « C’est impressionnant de voir jusqu’où elle est allée malgré son handicap », souligne Hefa. Une rencontre qui fait sens à leur projet.