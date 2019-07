La vitamine D pour ralentir le diabète

Des chercheurs de l’Université Laval au Québec ont publié dans la revue European Journal of Endocrinology les résultats de leur étude sur les effets de la vitamine D sur l’organisme des patients diabétiques. Selon eux, la vitamine D a une influence positive sur les patients et peut être utilisée dans la lutte contre cette maladie car elle permettrait d’améliorer l’action de l’insuline chez les personnes souffrant de diabète de type 2, et ainsi de ralentir la progression de la maladie.