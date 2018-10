Les championnats en cette Semaine du cheval, suivis du 20e anniversaire de l’Upra équine, le 30 octobre, entendent, d’une part, faire oublier la petite déprime qui touche nombre de centres équestres, d’éleveurs et d’entraîneurs depuis trois ans. Et de l’autre, souligner la diversité et le poids économique de la filière : 2 milliards de francs.