Le FLNKS « attentif et vigilant » sur les mesures pour la SLN

« La situation préoccupante de la SLN » était à l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire de mercredi. Le bureau politique interpelle la direction de la SLN afin de demander « plus de transparence dans sa gestion ». Il dénonce « la psychose de catastrophisme de cette situation, qui n’a pas lieu d’être d’autre part. » Néanmoins, le bureau politique du FLNKS précise dans un communiqué, rester « attentif et vigilant sur les mesures prises pour la sauvegarde de cet outil économique indispensable au pays, eu égard aux efforts consentis par les partenaires sociaux et aux soutiens de la Nouvelle-Calédonie. » Par ailleurs, le bureau politique du FLNKS rappelle que « la Nouvelle-Calédonie détient 34 % du capital de la SLN et 8 % de celui d’Eramet ». Et qu’il apporte, par conséquent, « son soutien à nos représentants qui siègent aux différents conseils d’administration, défendant ainsi les intérêts de notre pays. »