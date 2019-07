« Le groupe BPCE a confiance dans la capacité de rebond du territoire »

Les Nouvelles calédoniennes :

Quelle situation trouvez-vous et quelle feuille de route allez-vous impulser à la BNC ?

Je souhaite avant tout fédérer les équipes autour d’un projet d’entreprise que l'on coconstruira. On a des défis bien sûr : d'abord, celui d’investir sur nos expertises et apporter de la valeur ajoutée par l'échange avec nos conseillers. Les expertises sur la partie patrimoniale, mais aussi sur tout ce qui est clientèle spécialisée - la BNC a lancé récemment une agence professions libérales.

La Caisse d’épargne, une autre force de frappe pour développer de l’innovation…

C’est une dynamique que l'on souhaite poursuivre. La deuxième chose, c’est d’investir sur notre qualité de service. Car en servant la satisfaction du client on sert aussi l’efficacité interne. Enfin ce sera d’accompagner la transition digitale : il faut que l’on développe des outils qui facilitent la relation banque-client. Et l'on aura sûrement d’autres axes de travail qui naîtront de la réflexion stratégique avec les équipes.

La BNC est arrimée depuis le mois dernier à un nouvel actionnaire, la Caisse d’épargne Ile-de-France : est-ce que ce partenariat va se traduire par un changement de positionnement sur la place bancaire ?

On est arrimés au groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, et ça ne change pas. On change en revanche de maison-mère. Avant c’était BPCE International, qui était plutôt un bras holding financier qui détenait les participations, tandis que la Caisse d'épargne est davantage dans le métier de banquier et nous pourrons capitaliser sur son savoir-faire. C’est une banque de plein exercice et de 5 000 salariés, qui a développé des expertises sur un très large panel de domaines. C’est une autre force de frappe pour développer de l’innovation, de l’expertise. On va donc commencer à travailler les synergies, par exemple sur tout ce qui est financement de projets dans les économies d’énergie, la Caisse d’épargne Ile-de-France a des équipes spécialisées. Ce qui relève de l'accompagnement du secteur public territorial et du logement social également, c’est la marque de fabrique des caisses d’épargne. Et nous pourrons certainement compléter notre gamme dans la prévoyance pour les particuliers et les professionnels et dans la gestion privée. Voilà les choses, très concrètes, que l’on va pouvoir mettre en œuvre.

Quelle est votre vision du marché calédonien ?

Je partage l’analyse du contexte économique qui est faite actuellement. Cela fait un mois que je suis sur le territoire et j’ai déjà rencontré beaucoup d’acteurs économiques, partenaires ou clients, qui ont tous à peu près le même discours : il y a effectivement un moral des entreprises qui est bas. Mais je trouve qu'on a encore des taux de croissance qui ne sont pas mauvais, comparés à la Métropole. C'est la décélération par rapport aux années fastes qui est assez brutale. Personnellement, j’ai été assez agréablement surpris de voir l’esprit entrepreneur des Calédoniens. On a quand même des acteurs économiques importants, qui ont la capacité de faire face à des années de croissance moins forte. Le taux d’investissement en Nouvelle-Calédonie est de 30 %, comparable à des pays d'Asie du Sud-Est. En Métropole c’est 20 %. Donc on reste sur des fondamentaux qui sont bons. Le groupe BPCE a confiance dans la capacité de rebond du territoire, la Caisse d’épargne aussi puisqu’elle reprend la BNC dans cette période-là. Et la BNC, en tant qu’entité, continue d’ouvrir des agences et d’investir sur le territoire, avec la volonté de jouer notre rôle de banquier d’accompagnement des clients dans leurs projets d’investissement.