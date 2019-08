Le monde de la mer à la fête samedi

NAUTISME. Samedi toute la journée, les passionnés de la mer et les futurs acquéreurs de bateaux avaient rendez-vous au Cercle nautique calédonien (CNC) pour la première édition du Salon du bateau d’occasion Nauti’Cal. A côté des acheteurs et des vendeurs, les organismes bancaires, assureurs et acteurs du monde de la plaisance étaient également présents pour offrir aux familles une journée conviviale, mais surtout la plus efficace possible pour trouver son bonheur…